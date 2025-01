Liverpool vence e dispara na liderança; Arsenal sofre empate em casa

Darwin Núñez comemorando gol do Liverpool - Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Pela 22ª rodada da Premier League, o Liverpool líder do Campeonato Inglês, venceu o Brentford por 2 a 0. A partida deste sábado, 18, contou com a estrela do uruguaio Darwin Núñez, que marcou os dois gols nos acréscimos.

Letal dentro da área, Núñez começou no banco de reservas e entrou em campo no segundo tempo para melhorar a pontaria dos 'Reds', que tiveram 37 finalizações na partida, contra 11 da equipe londrina.

Com o resultado, o Liverpool desencanta e se recupera dos dois empates, contra Manchester United (2 a 2) e Nottingham Forest (1 a 1), vendo a distância na liderança da competição diminuir para quatro pontos.

No anto, o resultado do Arsenal ajudou os Reds. Os Gunners chegaram a abrir 2 a 0 com os gols de Gabriel Martinelli e Kai Haverts, mas cederam o empate em poucos minutos com Youri Tielemans e Ollie Watkins marcando para o Villa.

Assim, mesmo com um jogo a menos, os 'Reds' (50 pontos) têm agora seis pontos de vantagem sobre o Arsenal (2º), que empatou em casa com o Aston Villa (7º) em 2 a 2.