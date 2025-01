BBB 25: Diego Hypólito relembra internação em clínica psiquiátrica

Diego Hypólito relembrou o período em que ficou internado em uma clínica psiquiátrica - Foto: Reprodução | Globo

O ex-atleta Diego Hypólito relembrou, na tarde deste sábado, 18, o período em que ficou internado em uma clínica psiquiátrica. Em conversa com Gracyanne Barbosa no BBB 25, ele deu detalhes do período em que precisou cuidar da saúde mental.

Leia também:

>> Daniele Hypolito revela sabotagem em competição: "Água da privada"

>> BBB 25: “É todo montado”, dispara Gracyanne sobre jogo de colega

>> Sisters da Xepa oferecem seus ovos para Gracyanne no BBB: "Como pão"

“Quando eu entrava em um shopping e não via a porta, eu saia correndo. Eu fiquei dois anos sem andar de avião”, contou. Ele revelou que foi diagnosticado com depressão e claustrofobia.

Na ocasião, ele afirmou que se locomovia apenas de ônibus e falou sobre uma de suas crises, que aconteceu dentro do carro, no estacionamento de um shopping. “Não conseguia mais viver”, disse.

Segundo Hypólito, foi a mãe dele quem notou que havia algo estranho em seu comportamento. Além do apoio da família, ele recebeu suporte do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). “Fui internado imediatamente”, contou. O brother afirmou que segue tratamento com psiquiatra e psicólogo até hoje.