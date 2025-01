Primeiro paredão do BBB 25 é definido; confira a votação

Disputam o desafio: Edilberto e Raíssa, Marcelo e Arleane e Diogo Almeida e Vilma - Foto: Divulgação | Rede Globo

A emoção já tomou conta do BBB 25 com a formação do primeiro Paredão da temporada, na madrugada desta segunda-feira, 21. Disputam o desafio: Edilberto e Raíssa, Diogo Almeida e Vilma e Marcelo e Arleane.

Três duplas entraram protegidas nesta rodada. Joselma e Guilherme ganharam imunidade por escolha do público logo na estreia do programa, enquanto Eva e Renata conquistaram a proteção ao vencer a prova de resistência no primeiro dia de confinamento.

Além disso, os Anjos da semana, Gabriel e Maike, concederam os colares de imunidade aos gêmeos João Gabriel e João Pedro, garantindo que eles escapassem da berlinda.

Os líderes da semana, Aline e Vinícius, que já haviam colocado Edilberto e Raíssa, indicaram também Marcelo e Arleane ao Paredão.



No confessionário, o resultado da votação foi um triplo empate entre Diogo e Vilma, Vitória e Mateus, e Daniele e Diego Hypólito. Coube aos líderes desempatarem, optando por Diogo e Vilma. Como contragolpe, os emparedados escolheram Vitória e Mateus para também enfrentarem o risco de eliminação.

A dinâmica da Prova Bate e Volta foi dividida em três etapas que exigiram agilidade e atenção. As duplas precisavam memorizar sequências de frases exibidas em um telão e reproduzi-las corretamente enquanto se movimentavam por trilhos em um tabuleiro. A cada fase concluída, avançavam para o próximo nível.

Vitória Strada e Mateus mostraram sintonia e foco, completando todas as fases antes das demais duplas. Com isso, escaparam do Paredão e garantiram mais uma semana na competição.