Diego Hypólito vai desistir do BBB 25? Brother quer apertar botão

Diego Hypólito - Foto: Reprodução / TV Globo

Diego Hypólito tem enfrentado dificuldades no Big Brother Brasil 25. Na madrugada desta terça-feira, 21, o atleta desabafou com Vitória Strada e Daniele Hypólito, revelando que já considerou desistir do programa e que está lidando com intensas crises de ansiedade.

Após um momento tenso na casa, durante o "Sincerão", Diego procurou conversar com Maike e Gabriel, que o criticaram, alegando que ele tenta agradar os outros participantes.

Durante a conversa, o ginasta buscou entender os motivos das críticas.

Maike e Gabriel apontaram uma situação em que Diego teria espalhado um rumor falso de que Edilberto teria chamado Vitória Strada de "VTzeira". O ginasta se desculpou e explicou que se equivocou, mas afirmou que sempre tenta agir com humildade ao reconhecer seus erros.

"Eu erro muito, mas tenho humildade para procurar as pessoas e me desculpar quando necessário", afirmou Diego, ressaltando que pretende mudar sua postura no jogo a partir daquele momento. "Não vou mais me justificar por algo que não sou. Meu foco é me manter na casa", declarou.

Em seguida, Diego teve uma conversa mais profunda com a irmã e Vitória, na qual falou sobre seu estado emocional. Ele revelou estar passando por fortes crises de ansiedade e chegou a cogitar desistir do programa devido ao desconforto.

"A porta tá fechando, tá me dando desespero. Eu tô pensando em apertar o botão", disse, se referindo à opção de desistência. Vitória sugeriu que ele procurasse ajuda psicológica, o que foi prontamente aceito por Diego.

A atriz orientou-o a se observar, respirar e, se necessário, pedir ajuda médica, ressaltando que não há vergonha em cuidar da saúde mental.

Diego, que já havia enfrentado dificuldades físicas, como falta de ar durante a Prova do Anjo, agradeceu o apoio e comentou que sentia seu controle emocional um pouco melhor naquele dia, embora acreditasse que o "Monstro" tivesse contribuído para seu estado mental.