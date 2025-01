Andressa Urach anuncia atitude sobre filmes adultos após acidente

Urach disse que vai gravar apenas com mulheres - Foto: Reprodução

Andressa Urach revelou uma atitude envolvendo filmes de conteúdos adultos após acidente sofrido na última semana. A influenciadora mandou um recado direto para as interessadas em gravar com ela e garantiu que aceitará apenas parcerias com mulheres.

“Quem fiquei de marcar colabe, por favor me chama no WhatsApp para agendar que estou organizando as minhas datas!”, disse a famosa.

A ex-A Fazenda ainda comentou que não quer a colaboração com homens no momento: “Estava de férias, por isso não respondi. Agenda aberta para mulheres”.

No último dia 9, cabe lembrar, Andressa Urach assustou seus admiradores ao passar por um acidente. “Eu vou no médico porque ontem aconteceu um incidente. Estava a caminho do show, o carro estava com uma velocidade elevada, passou por um quebra-molas e eu acabei me machucando. Estou com dor no meu pescoço, não sei se foi um nervo, o que que foi. Aí eu marquei médico agora às 18h”, revelou.

“A médica me deu aqui vários remédios para tomar, me deu três dias de atestado e me deu vários exames para fazer, mas eu vou deixar para fazer em Porto Alegre, hoje eu vou agora na farmácia comprar as medicações porque eu tô com dor bem na cervical, então ela ficou bastante preocupada que pode ser algo bem sério, se não é só muscular”, completou.