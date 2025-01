Andressa Urach se diverte com o filho após perder a guarda: "Com o vô"

A influenciadora perdeu a guarda de Leon em 2023 - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach dedicou o último domingo, 12, para um momento especial com seu filho caçula, Leon, fruto de seu casamento com Thiago Lopes. Em seu Instagram, a criadora de conteúdo adulto publicou um registro do menino jogando futebol em uma quadra com seu padrasto, Dionatan Fontes, considerado o avô do pequeno. "Leon jogando bola com o vô", legendou ela, cobrindo o rosto da criança com um emoji apaixonado.



Leia mais:

>> Anitta se irrita com fã que invadiu palco e dispara: "Fico com ódio"

>> Ex de Ana Hickmann se manifesta sobre pensão que receberá da famosa

>> Joelma choca ao surgir abatida antes de show; veja vídeo

A influenciadora perdeu a guarda de Leon em 2023 devido a um diagnóstico de bipolaridade e borderline, mas segue lutando para reverter a situação. “Todo filho precisa da mãe. Vou lutar até o fim para ter ele! Questão de tempo. Espero de verdade que o juiz entenda que o filho precisa da mãe tanto quanto precisa do pai. Não sou chocadeira! Meus filhos são a minha vida. E as pessoas falam o que não sabem”, desabafou Andressa no ano passado.

Atualmente, ela visita o filho em horários determinados e espera, ao menos, obter a guarda compartilhada. Em entrevista ao 'SuperPop', da RedeTV, Andressa expressou seus desejos: "Eu espero pelo menos uma guarda compartilhada ou que eu possa ver meu bebê sozinha, que eu consiga levá-lo para a minha casa e dormir um fim de semana sozinha. Eu queria guarda total, queria criar ele como criei o Arthur."

Thiago Lopes, por sua vez, afirmou anteriormente que Andressa tem liberdade para visitar o filho quando quiser. “A Andressa mesmo sabe disso, que tem toda a liberdade de visitar o Leon a hora que quer e quando quer. Ela só manda uma mensagem dizendo os dias que gostaria de vir”, declarou ele em maio de 2023.