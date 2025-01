Anitta se irrita com fã que invadiu palco e dispara: "Fico com ódio"

Anitta comparou sua postura com a de outros artistas que permitem interações espontâneas nos shows - Foto: Reprodução | Instagram

Anitta não poupou palavras ao desabafar sobre limites em sua relação com fãs após um incidente em seu show em São Luís, no Maranhão, na última sexta-feira, 10. A cantora ficou irritada quando um fã invadiu o palco sem sua permissão e usou suas redes sociais para expor sua opinião sobre o ocorrido.



“Eu não tenho paciência nenhuma pra quem invade o palco. Eu fico com ódio, com vontade de bater. Não subam no meu palco se eu não chamar”, disse a artista, deixando claro que esse tipo de atitude não é aceitável em suas apresentações.

Anitta comparou sua postura com a de outros cantores que permitem maior interação espontânea nos shows, mas reafirmou que segue uma linha diferente. “Parabéns para eles, eu fico p*”, comentou.



Os shows da cantora, que podem durar até cinco horas, são conhecidos por momentos em que fãs são chamados para participar. “Ontem a gente chamou 10 fãs para subir no palco... eu faço várias interações”, destacou Anitta, explicando que a iniciativa parte dela e de sua equipe e reforçando que não existe necessidade para fãs subirem ao palco sem permissão.

A artista também revelou situações extremas com fãs. Em um episódio ocorrido na Suíça, um admirador, insatisfeito com a falta de interação, foi até seu hotel e bateu na porta às 3h da manhã. Apesar de ter sido atendido por sua equipe, o fã voltou no dia seguinte, quando a própria cantora teve que falar com ele pessoalmente.

Quanto a fotos com fãs, Anitta afirmou não ter problemas em atender pedidos, especialmente em aeroportos e camarins, onde realiza sorteios gratuitos com o apoio de sua equipe. Porém, em shows internacionais, ela admitiu que cobra pelas fotos, prática comum em eventos fora do Brasil.

