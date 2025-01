Pastor famoso é acusado de trair esposa e causa polêmica

Thiago Alicerce está no meio da polêmica - Foto: Reprodução | Instagram

O pastor evangélico Thiago Santana, mais conhecido como Thiago Alicerce, foi acusado de ter diversas atitudes erradas para um líder religioso pelo empresário Alex Alonso.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele diz que o pastor, que também é casado, estava tendo um caso com a esposa dele há cerca de um ano.

Leia Mais:

>>> Vídeo: esposa de pastor expõe traição do marido com fiel durante culto

>>> Vídeo: professora é atropelada e arrastada por 30 metros em capô de carro

>>> Pastor é preso por suspeita de assassinato de prefeito

“Descobri que minha esposa, com 15 anos de casamento, está me traindo. Um ano me traindo! Mas até aí tudo bem, só que ela está me traindo com um pastor, um pastor conhecidinho, um tal de Thiago Santana”, disparou.

Na gravação, que foi publicada na página Fuxico Gospel, Alex fala que Thiago Alicerce teria o hábito de seduzir as próprias ‘ovelhas’ da igreja, especialmente as mulheres mais novas. Para completar, segundo o empresário, o adultério do pastor com a esposa dele foi uma espécie de flashback do passado, pois ele já teria ficado com ela há muitos anos.

“O cara já teve um caso com a minha ex-mulher, quando eu era solteiro, ela era nova… Porque ele tem mania de pegar menina nova da igreja, ele seduz, tem um papo bom e pega geral. Ele está destruindo a vida de muita mulher aí, deixando muita menina com cisma aí, minha ex-mulher está”, acusou.

Assista:

Thiago Alicerce se pronuncia

Muito conhecido por expor a má conduta de outras personalidades do mundo gospel, o pastor Thiago Alicerce escandalizou o público que acompanha o trabalho dele.

Depois da grande repercussão do adultério e das críticas que sofreu, ele colocou a cara nas telas para se desculpar.

“Eu devo satisfação porque sou uma pessoa pública e tenho uma atuação pública no campo da religião e me comportei de forma discrepante com o que eu acredito e que eu defendo. Fiz isso porque sou uma pessoa falha que merece repreensão e merece também misericórdia”, explicou.

Sem justificar o erro, o líder evangélico se desculpou e disse que a esposa e filhas dele estão sendo amparadas por amigos nesse momento difícil. “Tô fazendo esse vídeo para pedir perdão a todos e dizer que minha família já está sendo cuidada”, finalizou.