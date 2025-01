Vídeo: esposa de pastor expõe traição do marido com fiel durante culto

Esposa do pastor interrompeu o culto e revelou caso de traição - Foto: Reprodução / X

A esposa de um pastor descobriu a traição do marido com uma fiel e decidiu expor o caso durante um culto evangélico em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, na quinta-feira, 26. Um vídeo registra a esposa agredindo a mulher, que seria a amante do marido.

A mulher, identificada Aryana Medeiros, pegou o microfone e anunciou que seu marido, o pastor Ruan Sérgio Silva, trocava mensagens e fotos íntimas com uma 'irmã' da Igreja Assembleia de Deus. A levita exposta no caso de traição ainda é casada com o baterista da banda do espaço religioso.

Veja o momento em que a esposa do pastor revela a traição do marido:

Aryana ainda queimou um cesto com as roupas do pastor na frente da igreja. A ação, que chegou a ser registrada em vídeo, aconteceu pouco antes de revelar a traição no culto.

Após a repercussão do vídeo, a mulher veio a público para explicar o que aconteceu. Confira o relato feito em vídeo:

