Show de Wesley Safadão é interrompido após tiroteio e morte; vídeo

Show de Wesley Safadão é interrompido após tiroteio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na madrugada deste domingo, 29, um show de Wesley Safadão foi interrompido por um tiroteio que ocorreu no meio da multidão, resultando na morte de um homem e ferimentos em uma mulher. O incidente aconteceu na Praia de Atalaia, em Luís Correia, no litoral do Piauí. A vítima que morreu foi identificada como Marcos Alves de Souza, de 41 anos, enquanto a mulher, Maria Alcineide, que estava com ele, sofreu ferimentos.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o instante em que os tiros pegam o público de surpresa, provocando pânico e uma fuga em massa enquanto as pessoas tentavam se resguardar.

O evento foi encerrado pela Polícia Militar. A Polícia Civil investiga as circunstância do crime.

