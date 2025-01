Vídeo: professora é atropelada e arrastada por 30 metros em capô de carro

Professora arrastada por carro estava perto de casa - Foto: Reprodução

Um carro em alta velocidade e na contramão atropelou uma professora na Vila Jacuí, que fica na zona leste de São Paulo. A mulher atingida pelo veículo foi identificada como Nadine Romagnoli, 24, que atua com o ensino de idiomas. A jovem segue internada em estado grave e o motorista ainda não foi localizado.

Nadine sofreu diversas fraturas. O boletim médico aponta para lesões no fêmur, bacia, braço, coluna, além do quadro de traumatismo craniano.

Ela estava perto da sua casa quando foi arrastada por 30 metros em capô de carro. A polícia segue com a investigação do caso e busca pelo condutor do veículo. O caso ocorreu na noite do Natal.

