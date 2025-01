Vídeo: homem quebra agência da Caixa por não conseguir sacar FGTS

Agência da Caixa precisou ser fechada após ataque do homem - Foto: Polícia Militar/Reprodução

Um homem de 31 anos foi detido por vandalizar uma agência da Caixa Econômica Federal em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, após não conseguir realizar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O incidente ocorreu no centro da cidade na tarde de sexta-feira, 27.

Segundo informações da Polícia Militar (PM) ao G1, testemunhas afirmaram que o homem destruiu caixas eletrônicos, balcões e os vidros que dividem a entrada da área interna da agência das mesas de atendimento.

Veja o momento em que o homem quebra a agência da Caixa:

De acordo com a PM, o suspeito foi preso e encaminhado à Polícia Civil, que, por se tratar de um crime contra órgão público federal, transferiu o caso para a Polícia Federal. Após ser ouvido pela PF, ele foi liberado. O homem poderá ser indiciado por dano qualificado.

Em nota para o portal, a Caixa Econômica Federal declarou que está colaborando com as investigações e que a agência foi fechada imediatamente após o incidente para a avaliação dos danos. O atendimento ao público segue normalmente em outras unidades do banco, lotéricas, correspondentes bancários e canais digitais.

