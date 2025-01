Irmãos que desapareceram no mar são encontrados mortos

Irmãos se afogaram no feriado de Natal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os irmãos Felipy da Silva de Oliveira, de 16 anos, e Edley Matheus da Silva Ferreira, de 24, moradores de Santo André, desapareceram no mar de Praia Grande, no litoral de São Paulo, durante o feriado de Natal. O incidente ocorreu na tarde de quarta-feira (25), na praia do bairro Paquetá.

Naquele dia, Felipy foi arrastado por uma corrente de retorno enquanto se banhava, e Edley tentou socorrê-lo, mas ambos desapareceram nas águas. Equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) iniciaram imediatamente as buscas pelos irmãos.

O corpo de Felipy foi localizado no mar apenas no dia seguinte, próximo ao bairro Solemar, com o auxílio de surfistas que estavam na região. Ele foi retirado da água pelos bombeiros.

Edley também foi encontrado por banhistas no bairro Caiçara, a cerca de 3 km de onde ocorreu o afogamento. A equipe do GBMar chegou até ele e retirou seu corpo do mar.

Ambos os irmãos foram reconhecidos por seu pai, que estava acompanhando as buscas. A tragédia comoveu a comunidade local e os familiares.

As autoridades seguem investigando as circunstâncias do afogamento, mas não há informações que indiquem que outros fatores além da forte correnteza tenham contribuído para o acidente.