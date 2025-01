Joelma choca ao surgir abatida antes de show; veja vídeo

Joelma apareceu abatida em vídeo - Foto: Divulgação

Joelma causou muita repercussão depois que apareceu em vídeo durante ida para show em Vitória, no Espírito Santo. As imagens foram registradas nos bastidores da gravação de um novo DVD, no último sábado, 11.

Os fãs da cantora ficaram preocupados com o estado de saúde famosa ao perceberem que ela estava abatida. Ela, inclusive, não conseguiu tirar fotos e dar autógrafos, como costuma fazer em outros shows.

"A mulher não aguentando andar e alguns 'fãs' em cima, que nem bichos, que horror", afirmou uma pessoa no X.

Outro internauta declarou: "O povo parece urubu, a mulher caindo aos pedaços e todo mundo em cima". Um terceiro escreveu: "O povo também não tem noção, não é? Olha o estado da mulher".