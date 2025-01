Andressa Urach é superada por Luiza Ambiel em plataforma adulta

Andressa Urach e Luiza Ambiel - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após lançar um vídeo no qual aparece transando com o personal trainer Leone nessa segunda-feira, 13, Luiza Ambiel, que fez sucesso na ‘Banheira do Gugu’, conquistou um feito marcante para a sua carreira. A famosa chegou a ficar na liderança do Privacy, uma plataforma de conteúdo adulto, ultrapassando Andressa Urach e MC Mirella.

“Realizando o sonho de um fã e tornando esse momento ainda mais especial Confere o vídeo inteiro completo no (site) vizinho!”, escreveu a estrela na postagem feita no Instagram na qual aparece numa banheira com Leone.

Ao site Ego Brazil, Luiza comentou sobre passar a produzir conteúdo adulto aos 52 anos. “Foi um processo, mas hoje eu abraço minha sensualidade e minha imagem com orgulho. A idade é apenas um número. O que importa é a confiança e a autenticidade que encontramos dentro de nós”, disse.

Ela completou: “Atender aos pedidos dos fãs me faz sentir viva! É incrível ver como posso inspirá-los e, ao mesmo tempo, me inspirar com eles. Não precisamos ter medo de mostrar quem somos. Cada um de nós é único e especial à sua maneira. Quero que todas as mulheres sintam que podem ser quem desejam, independentemente da idade”.