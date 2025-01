Sucesso na ‘Banheira do Gugu’, Luiza Ambiel elege fã para gravar pornô

Ambiel escolheu um personal trainer para ser o seu parceiro na gravação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Aos 52 anos, Luiza Ambiel, que fez sucesso na ‘Banheira do Gugu’, escolheu um fã para gravar vídeos pornôs para seu perfil no Privacy, plataforma de conteúdo adulto. As gravações aconteceram no interior de São Paulo.

Ela chamou o personal trainer Leone para produzir o material e usou até uma banheira para as cenas. “Foi uma experiência nova e ousada, algo que eu quis fazer para os fãs. Estou numa fase de liberdade e me sentindo mais confiante do que nunca”, contou Luiza.

Segundo a influenciadora, tudo foi feito com muito profissionalismo e respeito. “Foi tudo pensado com carinho e feito da melhor forma possível”, afirmou.

O material produzido por Ambiel e Leone já está disponível para os assinantes da plataforma.