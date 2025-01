Joelma tranquiliza fãs após passar mal antes de show: "Ansiedade"

Mesmo com Joelma claramente abalada, alguns fãs insistiram em pedir fotos e registros do momento - Foto: Reprodução | Instagram

Joelma deu um susto em seus fãs neste sábado, 11, ao passar mal após o ensaio para a gravação de seu DVD em Vitória, no Espírito Santo. Ao desembarcar da van, a cantora parecia exausta e foi flagrada balbuciando "Eu não tô bem" enquanto tentava seguir para o local de descanso, cercada por seguranças.

Mesmo com Joelma claramente abalada, alguns fãs insistiram em pedir fotos e registros do momento, ignorando seus pedidos de espaço. A atitude gerou grande repercussão nas redes sociais, com muitos internautas criticando a falta de sensibilidade dos admiradores diante do estado da cantora.

Com a repercussão, a assessoria de imprensa de Joelma explicou o motivo de seu mal-estar. Segundo comunicado enviado ao Portal LeoDias, a ex-Calypso enfrentou uma rotina intensa de trabalho e ansiedade antes da gravação. “Fizemos um ensaio geral em Vitória, pois estávamos gravando um DVD ontem. E foi bem cansativo. Ela estava ansiosa, ensaiou muito. Então ficou muito ansiosa no final do ensaio, aí veio o cansaço também, não estava dormindo direito.”, informaram os assessores.

Apesar do susto, a equipe confirmou que a gravação seguiu conforme o previsto e que Joelma já está se recuperando. “Mas agora está bem, depois que subiu no palco e viu a galera ali animada demais, passou”, completaram.