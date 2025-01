Zezé Di Camargo fala sobre processo para ser pai após vasectomia

O cantor detalhou que precisou fazer duas tentativas de punção - Foto: Reprodução | TV Globo, Instagram

Zezé Di Camargo compartilhou detalhes do árduo processo para ter sua quarta filha, Clara, fruto de seu relacionamento com Graciele Lacerda. Durante sua participação no 'Domingão com Huck', no último domingo, 12, o cantor relembrou os desafios que enfrentou para se tornar pai após uma vasectomia, procedimento torna o homem estéril. A pequena Clara, nascida em 25 de dezembro de 2024, foi concebida por meio de punção.

"Fala um pouco de ser pai a essa altura da vida. Foi doído de fazer, né? Era segredo?", perguntou Luciano Huck. Em resposta, Zezé revelou as dificuldades: "Foi difícil porque o homem, quando vai fazer um filho, participa só da hora do bom, não é verdade. Que é fazer o filho. No meu caso, não. Eu sou vasectomizado há muitos anos, aí eu tive que fazer punção. E eu tive que fazer duas!"

O cantor detalhou que a primeira tentativa não foi bem-sucedida, e os espermatozóides acabaram. "Aí o médico falou: 'Nós vamos ter que fazer mais uma, só que vamos fazer mais profunda'", lembrou. Zezé descreveu o procedimento doloroso: "Pegou uma agulha, escolhe um [testículo]... Que tem dois. Enfia a agulha bem lá no fundo e puxa que nem uma seringa".

Apesar da anestesia local, ele revelou que a recuperação foi desconfortável: "Na hora, a gente não sente porque tá anestesiado. Mas uma semana depois, a gente ainda fica andando assim", disse, demonstrando o incomodo ao andar com as pernas abertas.