De maquiagem a salto alto: saiba quais itens são proibidos no BBB

Davi Brito é o atual campeão do reality - Foto: Reprodução | Rede Globo

O Big Brother Brasil, da TV Globo, é repleto de regras inusitadas que garantem a segurança dos participantes e a qualidade do programa, mas também buscam controlar o ambiente para que tudo aconteça dentro dos padrões esperados. Ao longo das edições, alguns itens foram banidos para evitar interferências na dinâmica do jogo ou na transmissão.

Aqui estão alguns dos itens proibidos na casa mais vigiada do Brasil:

Panela de pressão

Embora seja um item comum em muitas casas, a panela de pressão não tem espaço no "BBB". O motivo? O barulho alto que ela faz durante o cozimento pode interferir na captação de áudio, essencial para a transmissão do programa.

Maquiagens

Os participantes do programa têm acesso apenas aos cosméticos das marcas patrocinadoras, como xampus, condicionadores e desodorantes. Produtos de maquiagem, por exemplo, só são permitidos se tiverem suas marcas cobertas ou retiradas, para evitar qualquer tipo de promoção não autorizada.

Esmalte

Surpreendentemente, até esmaltes estão na lista de itens proibidos. A informação foi compartilhada por Hariany Almeida, do "BBB 19", que revelou que as participantes não podem levar nem mesmo um esmalte para pintar as unhas.

Livros

Embora inicialmente fossem permitidos, os livros foram banidos para estimular mais interação entre os participantes. A produção quer evitar que os confinados se isolem e incentivam o contato social, crucial para o desenrolar das dinâmicas do jogo.

Fotos da família

Desde a edição de 2020, as fotos de familiares foram retiradas da casa. No lugar delas, os participantes podem ganhar imagens de seus entes queridos como prêmio durante a Prova do Anjo. A decisão foi tomada para evitar que os participantes se apeguem emocionalmente a objetos que os conectem com o mundo exterior.

Óculos escuros

Os óculos escuros foram proibidos para garantir que a produção possa monitorar para onde os participantes estão olhando. Dessa forma, nada escapa às câmeras, e todos os movimentos podem ser acompanhados pelos telespectadores.

Relógio

Para intensificar a sensação de imprevisibilidade, os participantes não têm acesso a relógios. Sem noção exata do tempo, eles ficam mais vulneráveis às surpresas do jogo, o que aumenta o suspense para o público.

Acessórios barulhentos

Objetos que possam gerar ruídos indesejados também estão fora da casa. Isso inclui desde pulseiras e bijuterias até vestidos extravagantes, tudo para garantir uma experiência de áudio limpa para os telespectadores.

Saltos finos

Os saltos finos foram vetados pela produção, principalmente devido ao risco de acidentes, já que há uma área externa com gramado na casa. A preocupação com a segurança dos participantes levou à proibição desse tipo de calçado, como revelou Juliette, campeã do "BBB 21".

Estampas chamativas

Os participantes costumam vestir roupas simples ou com estampas discretas. Isso ocorre porque estampas muito chamativas são evitadas para não interferir na captação de imagem e garantir que a atenção do público permaneça voltada para os participantes e as situações que acontecem dentro da casa.

Marcas e camisas de time

A produção também proíbe que os participantes usem roupas com marcas visíveis ou camisas de times, já que isso poderia gerar promoções não autorizadas de marcas ou clubes. Por isso, a produção fornece roupas novas para os confinados, garantindo que nada fuja do controle.