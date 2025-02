"Acusações falsas", diz nova namorada de Davi Brito sobre polêmica

Davi Brito e Adriana Paula - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O anúncio do novo relacionamento de Davi Brito trouxe a reboque uma série de polêmicas e acusações envolvendo o novo amor do campeão do BBB 24. Adriana Paula, que teria largado um rapaz para se envolver com o baiano, se manifestou sobre o caso nas redes sociais.

"Todas as alegações sobre supostos vinculos afetivos são completamente falsas. Adriana sempre respeitou seus relacionamentos e sempre conduziu sua vida com integridade e respeito. Não há qualquer fundamento nas insinuações de que teria mantido relacionamentos simultâneos ou comprometedores", escreveu a assessoria jurídica da nova famosa.

Além disso, a cirurgiã-dentista se afastou das redes sociais, ressaltando que a equipe jurídica está “adotando medidas legais para punir os responsáveis pelas difamações’.

“Adriana Paula, com coragem e serenidade, decidiu se afastar temporariamente das redes sociais, priorizando seu bem-estar psicológico diante dessa situação desgastante”, acrescentou.