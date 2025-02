Gustavo Mioto opina sobre sertanejo atual: “Geração sem paciência”

Gustavo Mioto falou sobre o futuro do gênero musical sertanejo - Foto: Giovanna Araújo | Ag. A TARDE

Um dos novos nomes do sertanejo atual, Gustavo Mioto falou sobre o futuro do gênero musical. O paulista é o artista convidado do show de Jão neste domingo, 26, no último dia do Festival de Verão 2025.

O cantor diz que a geração atual possui uma falta de paciência crescente, o que exige músicas que prendam a atenção rapidamente, com textos mais curtos e profundos.

“A gente iniciou uma geração que não tem paciência para nada. Então, se não foi consertado já na raiz, eu acho que é impossível consertar. Então, daqui pra frente, eu acho que a gente vai tentar descobrir maneiras novas de prender a atenção em três minutos, em textos um pouco mais curtos, maneiras melhores, mais profundas, tentando ter menos frases, mas voltar atrás não tem como, a geração já está sem paciência para tudo isso”, refletiu ele, ao ser questionado pelo Grupo A TARDE.

Mioto destacou ainda o potencial da mistura do sertanejo com outros estilos, como o trabalho que tem feito ao lado de Jão, e como a troca entre gêneros traz frescor e personalidade ao sertanejo.

“Estou muito feliz, é a primeira vez no Festival de Verão, tanto pra curtir quanto pra cantar, então isso é muito legal. Ainda mais sendo com o Jão, ele é um grande amigo, então, a gente sempre dá vontade junto, então vai ser muito legal, assim, a gente vai estrear com muito gás, com muito mais liberdade. O festival de verão mistura vários gêneros”.

Gustavo Mioto no BBB?

Além de animar o Festival de Verão, Mioto também foi uma das grandes atrações da festa do BBB 25, na última sexta-feira, 24, ao lado de Tierry e Luan Pereira. O sertanejo respondeu se ficaria definitivamente do reality, caso fosse convidado.

“Não participaria neste momento não, mas eu me diverti muito, e eu tentei viver como se eu estivesse participando, inclusive vivi mais que a galera. Bebi, sentei na mesa, roubei doce, foi muito legal. Mas hoje eu não participaria não”, riu.

