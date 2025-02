Lincoln Senna avalia início no Parangolé: “Vem me surpreendendo”

Parangolé "incendiou" palco do Festival de Verão neste domingo - Foto: :Denisse Salazar | AG. A TARDE

Atual comandante do Parangolé, Lincoln Senna disse que está vivendo uma experiência intensa e gratificante à frente da banda. Em entrevista à Coluna Sabendo com Vini do Portal Massa!, ele fez uma avaliação positiva sobre os primeiros dois meses no cargo.

Ao assumir a banda, ele enfrentou a responsabilidade de seguir com a agenda que era de Tony Salles em pleno início de verão e réveillon. “É tudo tão intenso e feito com tanta responsabilidade e entrega que parece que a gente já tem mais de dois anos juntos. A sinergia [dele com a equipe] tá muito gostosa”, afirmou.

O cantor disse que o carinho do público tem sido um impulso na nova carreira. Citando o show de abertura do Festival de Verão, do qual foi a primeira atração, neste domingo, 26, Lincoln entregou que ainda se surpreende com a interação. “A cada lugar que a gente vai, a gente tem recebido um carinho muito grande, mas eu acho que foi a junção de uma história que eu escrevi com muito carinho e muito respeito ao longo desses 16 anos, juntando com essa história linda que é o Parangolé. Então, é o casamento que vem me surpreendendo, e eu só tenho a agradecer a todo carinho que eu venho recebendo por onde passo”.

Lembrança mágica com Ivete Sangalo

Lincoln lembrou com emoção de uma coincidência mais do que especial: em 2009, ele fez parte da figuração do show de Ivete Sangalo no Festival de Verão. Hoje, 16 anos depois, ele retorna ao evento, agora à frente do Parangolé - e dividindo um dos palcos principais com a cantora.

“É algo que, para mim, eu vejo que nada é aleatório nesse mundo, e num momento tão especial, que é o novo Parangolé, essa grande responsabilidade que eu abraço com unhas, carne e dentes, então, esse palco hoje para mim foi um palco de muitas emoções, é como se tivesse zerado a vida”, afirmou.

