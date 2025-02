Ameaçado? Thiago Aquino opina sobre a nova geração do arrocha

- Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Arrastando multidões por onde passa, o cantor Thiago Aquino é uma das atrações do último dia de edição 2025 Festival do Parque deste domingo, 26, no Parque da Cidade, no Itaigara, em Salvador. Antes de subir ao palco e fazer a alegria da galera, o feirense revelou ao Portal MASSA! o que acha dos artistas da nova geração do arrocha, que conta com nomes como Natanzinho Lima, Toque Dez e Heitor Costa.

A primeira coisa que Thiago deixou claro foi que não se sente ameaçado por ninguém. "Nada, de jeito nenhum".

O artista então seguiu dizendo o que pensa. "Isso é muito bom, o movimento do arrocha. O Brasil e o mundo é gigante para todo mundo. Na verdade, cada um tem seu espaço, eu acho isso muito bom, não só para mim, mas como também para o momento do arrocha", declarou o cantor.

| Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Com quase dois milhões de seguidores no Instagram e milhões de visualizações no YouTube, Thiago Aquino é uma das atrações do último dia do Festival do Parque, que acontece no Parque da Cidade, em Salvador, neste domingo.