VERÃO Festival do Parque traz alegria e festa para todos os públicos Encerramento do Festival do Parque 2025 traz alegria para crianças e adultos neste domingo, 26, em Salvador Por Rebeca Nascimento | Portal MASSA! 26/01/2025 - 12:20 h | Atualizada em 26/01/2025 - 12:43

Tio Paulinho animando as crianças no Festival no Parque - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

O Festival do Parque 2025 chega ao seu último dia, porém isso não é motivo de desânimo, já que para quem chegou por volta das 9h da manhã desde domingo, 26, Parque da Cidade, no bairro Itaigara, em Salvador, conseguiu aproveitar a apresentação do Tio Paulinho. Leia mais: >> Pilar danificado: retorno de Mateusinho está longe de acontecer

Com músicas, danças e brincadeiras, a atração fez a alegria de crianças e adultos, como o caso da administradora Carina Gomes, de 26 anos, que estava com a família prestigiando o evento. "Eu trouxe minha família, mãe, tia, chamei algumas amigas porque é muito importante". Carina e sua família | Foto: Rebeca Nascimento / Portal MASSA! Carina gostou tanto do evento que já estava lamentando por ser o último desta temporada. "Eu fico triste porque já é o último dia, mas estou curtindo bastante". A dona de casa Daniela Cruz de 35 anos, aproveitou o domingo para levar a filha e o primo para curtirem a folia. "Estou achando maravilhoso, eu sempre venho aqui, mas hoje em especial está melhor do que de costume". Daniela Cruz, a filha com o primo | Foto: Rebeca Nascimento / Portal MASSA! O domingo no Festival do Parque terá ainda com o arrocha de Thiago Aquino. O cantor feirense apresenta um show com canções que são sucessos entre o público. Às 12h, a festa será comandada por Mamacita. Já às 15h, o comando é do Bailinho de Quinta, que promete transformar o Parque da Cidade em Carnaval, com bailes carnavalescos.

