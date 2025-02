Pilar danificado: retorno de Mateusinho está longe de acontecer

Matheusinho treinando no Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Estreando dez dos seus 11 reforços, o Vitória é líder do Campeonato Baiano após golear o Colo-Colo, porém um dos pilares do clube nos últimos anos segue sem previsão de retorno. Matheusinho, que na última temporada fez seis gols e dez assistências, segue sem condições de ir para campo, segundo o treinador Thiago Carpini, em entrevista coletiva no sábado, 25.

Leia mais:

>> Homem é esfaqueado enquanto jogava dominó em cidade baiana

>> Vítima de racismo, jogador do Atlhetico se pronuncia: "Não deixarei passar”

>> BBB 25: Maike descumpre regra e Big Fone é anulado; entenda

"Existem processos dessa transição. Ele fez um treino com a equipe. Está muito aquém da capacidade física, técnica que pode performar. Precisa se sentir confortável para começar a participar e performar pensando na temporada, não pensando no próximo jogo", disse o treinador.

A lesão de Matheusinho aconteceu na reta final do Brasileirão, na partida entre Vitória e Fortaleza, duelo onde o Leão da Barra garantiu sua estadia na Primeira Divisão, no primeiro dia de dezembro.

O meia não teve fraturas, mas precisou de tratamento para um edema no tornozelo. Em 2025 Matheusinho se apresentou antes dos demais atletas que tiveram altas minutagens no ano passado para receber tratamento na região lesionada. No momento, ele está fazendo transição física e somente uma atividade com bola.

"Para ele a pré-temporada começou depois, não tem nem uma semana ainda, com bola só tem um dia. Gostaria de tê-lo o quanto antes, nos faz falta. Quero ver com todos juntos o que podem entregar, mas é preciso ter paciência para não comprometer a recuperação e voltar à estaca zero", explicou Thiago Carpini.

Chegando como uma aposta, Matheusinho conquistou seu espaço no elenco, virando peça chave na conquista da Série B 2023 e do Baiano de 2024, além de ser um dos pilares para a classificação para a Copa Sul Americana.

Em todos 80 jogos com a camisa rubro-negra, o meia tem oito gols e 12 assistências. Pela boa fase, ele renovou seu contrato até o final de 2028.