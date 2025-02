Janderson brilha, Rato marca e Vitória bate o Colo-Colo na Fonte Nova

Wellington Rato marcou o terceiro gol do Vitória na partida - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O jogo entre Vitória e Colo-Colo-BA já era importante para torcida rubro-negra, mas o Leão da Barra deixou a partida ainda mais marcante. No confronto que marcou a volta dos torcedores do clube baiano à Arena Fonte Nova, a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini venceu por 4 a 1 e se manteve na liderança do Campeonato Baiano.

A partida, válida pela 4ª rodada, foi decidida por Janderson, Gustavo Silva, Wellington Rato e Fabri, que balançaram as redes pelo Vitória. Wesley fez o gol de honra do time natural de Ilhéus.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos oito pontos na competição, dois a mais que o vice-líder Atlético de Alagoinhas, que empatou sem gols diante do Jequié também neste sábado, 23. O Colo-Colo, por outro lado, seguiu na lanterna da competição com apenas dois pontos somados em quatro partidas.

A equipe volta a campo na próxima quinta-feira, 30, para visitar o Jacuipense, às 21h30, no estádio Antônio Carneiro. O Rubro-Negro, no entanto, volta ao Barradão para receber o Jacobina, na quarta-feira, 29, às 21h30.

A torcida do Vitória voltou à Arena Fonte Nova após seis anos | Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

A última partida com a torcida do Leão presente na Arena Fonte Nova havia sido no empate em 2 a 2 diante do Sport pela Série B do Brasileiro de 2019. Foram 7.143 pagantes na ocasião.

O JOGO

Aos quatro minutos do primeiro tempo, o Vitória esteve perto de abrir o placar na Fonte Nova. Wellington Rato, recém-contratado pelo Leão, cobrou uma falta na área e quase provocou um gol contra, mas o goleiro do Colo-Colo conseguiu evitar.

Aos 12 minutos, Ronald lançou da esquerda para a direita, e Wellington Rato pegou de primeira, cruzando para o meio da área. A bola encontrou a cabeça de Gustavo Mosquito, que abriu o placar para o Rubro-Negro.

Aos 40 minutos, Ronald iniciou a jogada pela esquerda e lançou em profundidade para Lucas Esteves, que cruzou com precisão. Janderson apareceu para completar e ampliar a vantagem do Vitória para 2 a 0.

Segundo tempo

Aos cinco minutos, Janderson recebeu na entrada da área, limpou a marcação e passou para Wellington Rato. O camisa 10 bateu forte no canto direito e marcou o terceiro gol do Vitória.

Aos 16 minutos, Wesley conseguiu superar a defesa rubro-negra e chutou forte no ângulo, sem chances para o goleiro Lucas Arcanjo, diminuindo para o time de Ilhéus.

Já aos 45 minutos, Carlos Eduardo teve a chance de ampliar em uma cobrança de pênalti. No entanto, a finalização foi para fora, e ele também não conseguiu aproveitar o rebote.

Nos acréscimos, Carlos Eduardo pressionou a saída de bola adversária, recuperou a posse e tocou para Fabri. O jogador finalizou com categoria, decretando a goleada por 4 a 1 sobre o Colo-Colo.