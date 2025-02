Atlético de Alagoinhas e Jequié empatam sem gols pelo Baianão

Duelo entre Atlético de Alagoinhas e Jequié terminou empatado em 0 a 0 - Foto: Reprodução | TVE

Atlético de Alagoinhas e Jequié empataram sem gols na tarde deste sábado, 25, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Baiano.

O duelo aconteceu no estádio Carneirão, em Alagoinhas, e foi marcado por boas oportunidades para ambas as equipes, mas nenhuma conseguiu balançar as redes.

Com o empate, o Carcará chegou a seis pontos e assumiu a vice-liderança provisória do Campeonato Baiano, somente atrás do Vitória, que vem vencendo do duelo diante do Colo Colo. Já o Jipão, com cinco pontos, assumiu a quinta colocação do torneio.

O próximo compromisso do Atlético será na terça-feira, às 19h15, contra o Barcelona de Ilhéus, no estádio Agnaldo Bento. O Jequié, por sua vez, enfrenta o Bahia na quarta-feira, também às 19h15, no Waldomirão.