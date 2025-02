Bahia homenageia Bruno Queiroz e rebatiza sala de imprensa

Bruno Queiroz foi vítima de um câncer - Foto: Divulgação

A sala de imprensa do Centro de Treinamentos Evaristo de Macedo tem um novo nome. O Bahia decidiu rebatizar o local, anteriormente chamado Armando Oliveira, para "Sala de Imprensa Bruno Queiroz", homenageando o jornalista que morreu na última semana.

"Hoje, com o coração aberto, pedimos licença a Armando para promover uma necessária homenagem. Foi justamente nesse espaço que Bruno Queiroz passou a maior parte do tempo em que esteve no Esquadrão. Nada mais justo, então, que eternizar a sua presença, rebatizando o local", disse o Bahia em comunicado.

Bruno era assessor de imprensa do clube, mas também, por muitos anos, atuou na cobertura diária do Bahia como setorista.

Ele foi vítima de um câncer.