Antes de partida, Bahia homenageia assessor que morreu de câncer

Amigos, familiares e torcedores acompanharam a homenagem na beira do gramado - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O primeiro jogo do time principal do Bahia, na noite desta quinta-feira, 23, marcou uma emocionante homenagem ao jornalista e assessor do clube, Bruno Queiroz, que faleceu de câncer na última sexta-feira, 17. Bruno foi lembrado de forma especial no campo da Arena Fonte Nova, diante de familiares, amigos e torcedores, antes da partida contra o Sampaio Corrêa, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste.

Alguns convidados entraram em campo segurando bolas brancas e vestindo uma camisa com a frase icônica criada por Bruno: "O que me cura todo dia é o Bahia." A frase se tornou símbolo de sua luta contra o câncer e virou uma camisa oficial do clube, com parte da renda revertida, por escolha de Bruno, para as Obras Sociais Irmã Dulce.

Leia mais:

>> "Responsabilidade não é só do 9", diz Willian José sobre gols no Bahia

>> Com valor recorde, Bahia anuncia site de apostas como novo patrocinador máster

>> Bahia não tem sucesso em busca e começa temporada sem novo goleiro

Nos telões do estádio, foi exibido um vídeo produzido pelo Bahia em homenagem ao jornalista, que emocionou os presentes. Ao final das imagens, os torcedores aplaudiram intensamente, e as bolas brancas foram soltas no gramado.

O tributo incluiu ainda um minuto de silêncio realizado pelos jogadores, que se reuniram no círculo central do campo para lembrar o colega e amigo.