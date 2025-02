Com valor recorde, Bahia anuncia site de apostas como novo patrocinador máster

Empresas vão estampar a camisa do Bahia a partir desta quinta-feira, 23 - Foto: Divulgação

O Bahia oficializou nesta quinta-feira, 23, uma parceria histórica com a Viva Sorte Bet, que passa a ser o novo patrocinador máster do clube. O contrato, com duração de dois anos, estreia nesta quinta-feira, 23, no jogo diante do Sampaio Corrêa, e é o maior já firmado pelo Tricolor. Valores não foram divulgados pelo clube.

Pela primeira vez, o patrocínio máster será estendido também à equipe feminina do Bahia, reforçando o compromisso do clube com a valorização do futebol feminino. A marca estará presente na parte frontal dos uniformes de jogo e treino, além de garantir exposição em painéis de LED no estádio, backdrops, placas no centro de treinamento e em diversas ações promocionais.

Além disso, a Viva Sorte, empresa de títulos de capitalização, também entra para o time de patrocinadores, assumindo as omoplatas dos uniformes das categorias masculina, feminina e de base. A empresa tem sede em Londrina, interior do Paraná, e atua no mercado de capitalização há mais de 15 anos.

As duas marcas estarão envolvidas em ações promocionais e de marketing, que visam aproximar ainda mais os torcedores do clube. Entre as iniciativas planejadas estão sorteios, ativações nos dias de jogos e promoções especiais que conectam o público às experiências proporcionadas pelo Bahia e seus patrocinadores.