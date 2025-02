Nove reforços! Time feminino do Bahia se prepara para série A1

Nove atletas reforçam as Mulheres de Aço - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

O time feminino do Bahia se movimenta para a temporada de 2025, buscando fortalecer seu elenco para a disputa do Brasileirão Série A1, que tem previsão de início para o dia 16 de março. Após iniciar os trabalhos com 18 jogadoras que permaneceram de 2024, o clube anunciou a contratação de nove reforços para encarar a elite do futebol feminino nacional.

As novas atletas chegam para compor todos os setores do campo, desde a defesa até o ataque. Entre os destaques, está Cássia Moura, de 30 anos, que chega após marcar 11 gols em 23 jogos pelo Grêmio em 2024.

As Mulheres de Aço também trouxeram jovens promessas e atletas com passagens por grandes clubes. Helô, de 21 anos, por exemplo, tem passagens pelas categorias de base de Corinthians, Santos e Fluminense, e defendeu o Athletico em 2024. Outra jovem contratada é Gica, de 21 anos, que fará sua estreia como profissional no Bahia, após passar pelas bases de São Paulo e Flamengo.

O clube também buscou experiência internacional com a uruguaia Wendy Carballo, de 22 anos, que estava atuando pelo Peñarol e já defendeu o Internacional em 2021. Já Rhaizza Cabral, de 26 anos, retorna ao Brasil após uma temporada no futebol turco, tendo jogado anteriormente por Vasco e Flamengo. O meio-campo também ganhou um reforço de peso com a chegada de Mari Pires, de 34 anos, que atuou pelo Cruzeiro nas últimas três temporadas.

Para reforçar o sistema defensivo, o Bahia contratou Yasmin, de 21 anos, que atuou pelo Juventude nas duas últimas temporadas, jogando como zagueira e lateral-esquerda. Natalia Nalon, de 22 anos, chega após defender o Botafogo desde as divisões de base.

Além delas, a zagueira Camila Barbosa, de 22 anos, chega para reforçar o setor defensivo, após defender o Olímpia, do Paraguai. A paraguaia, que também já atuou como lateral e meio-campista, foi apresentada oficialmente nesta quinta-feira, 23. Durante a coletiva, a defensora falou um pouco sobre sua vinda ao Bahia, que será sua primeira experiência no futebol brasileiro: "Espero ganhar muita experiência nessa passagem. O futebol aqui é mais desenvolvido do que no Paraguai. Vou fazer o meu papel e conquistar o meu espaço".

| Foto: Letícia Martins / EC Bahia

"Fui muito bem recebida no clube. Apesar de ter recebido outras propostas, algo me dizia para vir ao Bahia, e agora estou aqui", afirmou a zagueira Camila Barbosa.