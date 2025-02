Goleiro do Girona desiste de acerto com Bahia; motivo chama atenção

Pau López, goleiro do Girona - Foto: Divulgação | Girona

Ativo no mercado de transferências, o Bahia segue na busca para contratar um goleiro ainda nesta janela de transferências. A procura, no entanto, quase chegou ao fim antes do término da pré-temporada na Espanha.

De acordo com o GE, o Tricolor esteve perto de fechar a contratação de Pau López, jogador de 30 anos que defende o Girona. O goleiro se animou com a possibilidade de jogar a Libertadores pelo Esquadrão de Aço, mas a decisão da família de continuar na Europa foi o principal impeditivo na negociação.

O jogador, inclusive, chegou a ter reuniões com o treinador Rogério Ceni e com o diretor de futebol Cadu Santoro durante o período de treinamentos do Bahia na Espanha. Vale mencionar que a delegação tricolor retornou à Salvador na última segunda-feira, 20.

Revelado pelo Espanyol, clube de Barcelona, Pau López também chegou a defender outros grandes clubes do continente, como Tottenham, Roma, Olympique de Marseille e Real Bétis.

Ainda sem um nome definitivo para o setor para reforçar a equipe, o Esquadrão de Aço com o time principal nesta quinta-feira, 23, às 20h, contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste.

Marcos Felipe, Danilo Fernandes, Dênis Júnior e Gabriel Souza são os goleiros à disposição do técnico Rogério Ceni.