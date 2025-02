Jogador do Bahia se destaca como artilheiro na Bélgica; veja números

Diego Rosa está emprestado ao Lommel SK desde o início de 2024 - Foto: Divulgação

Emprestado pelo Bahia, o volante Diego Rosa tem sido um dos destaques do Lommel SK na temporada 2024/25 da segunda divisão do futebol belga. Em 14 partidas disputadas, o meio-campista já marcou cinco gols e forneceu uma assistência, liderando a artilharia da equipe à frente do centroavante Mohamed El Boukammir, que soma quatro gols.

Leia mais:

>> Após acerto com o Vitória, Eduardo Vargas é anunciado pelo Nacional

>> Santoro sobre Ramos Mingo: "Sempre tivemos como prioridade"

>> Ramos Mingo sobre acerto com o Bahia. "Queria vir o mais rápido possível"

O Lommel SK, que faz parte do Grupo City, tem buscado o acesso à elite do futebol belga nos últimos anos, mas ainda não obteve sucesso. Atualmente, a equipe ocupa a oitava colocação na tabela e se prepara para retornar aos gramados no próximo sábado, 24, após uma pausa de um mês devido ao inverno europeu.

Diego Rosa foi emprestado ao clube belga no início de 2024, após já ter passado por uma primeira experiência na equipe em 2023. O jogador voltou ao Bahia no meio do ano passado, mas acabou acertando um novo empréstimo para o Lommel. O volante chegou ao Tricolor baiano em 2023, em uma transferência que custou cerca de R$ 13 milhões, mas não conseguiu se firmar no time, atuando em apenas 30 partidas. Seu contrato com o Tricolor de Aço vai até o final de 2027.