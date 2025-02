Após acerto com o Vitória, Eduardo Vargas é anunciado pelo Nacional

Vargas defendeu o Atlético-MG nas últimas temporadas - Foto: Pedro Souza / Atlético

O atacante Eduardo Vargas é o mais novo reforço do Nacional, do Uruguai. A confirmação veio através de uma declaração do jogador chileno em vídeo compartilhado no perfil oficial do "Bolso", na rede social X (antigo Twitter).

"Queridos Bolsos, estou chegando ao país e esse ano será inesquecível. Mando um abraço a todos", disse Vargas.

Se anunciaba solo el loco pic.twitter.com/n285B9tL7e — Nacional (@Nacional) January 22, 2025



Em entrevista ao podcast Pasion Tricolor, Flavio Perchman, vice-presidente do Nacional, deu detalhes de como convenceu Vargas, mesmo com uma oferta financeira inferior em relação a apresentada pelo Vitória, que tinha situação encaminhada com o atleta. O dirigente questionou ao jogador o que ele faria no rubro-negro baiano.

"Eu o convenci, porque a nossa oferta é muito inferior à que ele tinha do Vitória e de outro time de Primeira Divisão. Mas consegui convencê-lo. Eu disse a ele: ‘O que você vai fazer no Vitória da Bahia?’", comentou.

Outro fator foi a intervenção do venezuelano Romulo Otero, ex-Santos e amigo pessoal de Vargas desde os tempos de Atlético-MG, que também influenciou o chileno a ir para Montevidéu.

"Vargas e Otero são muito amigos. Romero disse que estava se divertindo muito aqui e isso ajudou. Fernando Felicevich e André Cury [agentes de Vargas] também ajudaram muito. Eles são as mesmas pessoas que trouxeram o Otero. Eles me ajudaram muito nessa negociação", declarou.

Leia mais:

>> É hoje! CRB x Vitória: saiba onde assistir e possível escalação

>> Com novidades, Carpini relaciona 23 para a estreia na Copa do Nordeste

>> Rato celebra parceria com Carpini no Vitória: "Quer o bem para o grupo"

Eduardo Vargas tem 35 anos e estava no Atlético-MG. Por lá, atuou em 38 partidas, fez nove gols e deu três assistências na temporada passada. No Galo, Vargas lutou por uma vaga na equipe titular, mas ocupou o banco de reservas sempre que Hulk e Paulinho estavam à disposição.

Na temporada mais artilheira desde que chegou ao clube mineiro, o atacante marcou 13 gols em 2021, ano em que o Atlético foi campeão do Campeonato Brasileiro. Sua passagem no futebol brasileiro foi iniciada no Grêmio, em 2012.