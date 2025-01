EXCLUSIVO! Vitória encaminha contratação de Eduardo Vargas

Eduardo Vargas defendeu o Atlético Mineiro - Foto: Pedro Souza/CAM

O Vitória tem acerto encaminhado para contratar o mais novo atacante do clube para a sequência da temporada. Trata-se do atacante chileno Eduardo Vargas, de 35 anos, que estava no Atlético-MG.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal MASSA!, a negociação está em estágio avançado e o desfecho positivo pode ocorrer ainda nesta semana. O jogador deve assinar com o Leão por dois anos.

Na temporada passada, Vargas entrou em campo com a camisa do Galo em 38 partidas, balançou as redes nove vezes e deu três assistências. No Vitória, ele chega para ocupar a vaga deixada por Alerrandro, que foi o artilheiro do Rubro-Negro em 2024, e se despediu do clube após o término do contrato.