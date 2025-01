Encaminhado no Vitória, Vargas marcou 33 gols em cinco anos no Brasil

Eduardo Vargas em treinamento pelo Atlético-MG - Foto: (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Conforme adiantado pelo Portal Massa!, O Vitória encaminhou a contratação do atacante Eduardo Vargas, de 35 anos, que defendeu o Atlético-MG nas últimas temporadas e ficou livre no mercado após não renovar contrato com a equipe. Ele chegaria para substituir Alerrandro, artilheiro do último Brasileirão pelo Rubro-Negro.

No entanto, Vargas não tem encantado na sua passagem pelo futebol brasileiro. No Atlético Mineiro desde 2020, o chileno marcou 33 gols e distribuiu 15 assistências nas últimas cinco temporadas. A sua média é de 6,6 gols por temporada.

Durante a passagem pelo Galo, Vargas lutou por uma vaga na equipe titular, mas ocupou o banco de reservas sempre que Hulk e Paulinho estiveram à disposição. Na temporada mais artilheira desde que chegou ao clube mineiro, o atacante marcou 13 gols em 2021, ano em que o Atlético foi campeão do Campeonato Brasileiro.

Além do Galo, o jogador também chegou a defender o Grêmio, pela sua primeira passagem pelo futebol brasileiro, em 2013. O atacante marcou nove gols e distribuiu duas assistências em 37 partidas.



Veja os números de Eduardo Vargas nas últimas temporadas pelo Atlético-MG:

2024 | 38 jogos, 9 gols e 3 assistências

2023 | 31 jogos, 3 gols e 1 assistências

2022 | 39 jogos, 6 gols e 5 assistências

2021 | 43 jogos, 13 gols e 4 assistências

2020 | 16 jogos, 2 gols e 2 assistências