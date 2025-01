Brasileirão faz post 'saudoso' em meio a possível retorno de Neymar

Neymar está próximo de retornar ao Santos - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Em meio aos rumores de uma possível volta de Neymar Júnior ao futebol brasileiro, vestindo a camisa do Santos, o perfil oficial do Brasileirão realizou uma publicação saudosista na tarde do último domingo, 19.

O perfil embarcou na trend "Debí tirar más fotos", que leva o nome da nova canção do cantor porto-riquenho Bad Bunny. "Devia tirar mais fotos", na tradução para o português.

O perfil do Brasileirão publicou uma série de fotos do jogador com a camisa do Peixe, acompanhado da letra da música: "Devia ter tirado mais fotos quando eu te tinha. Devia ter te dado mais beijos e abraços quando pude".

De acordo com informações do jornalista especializado no mercado de transferências, Fabrizio Romano, o time paulista já fez uma proposta formal de empréstimo pelo atacante. A equipe aguarda apenas um sinal positivo do Al-Hilal para avançar as tratativas.

O Alvinegro está otimista em relação à situação, pois já teria chegado a um acordo pessoal com Neymar e seu estafe para o retorno. No entanto, a volta do atacante depende apenas da decisão final do time da Arábia Saudita.