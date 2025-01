"Pior time da história", dispara treinador do United sobre sequência

Ruben Amorim, treinador do Manchester United - Foto: Oli SCARFF / AFP

Um dos maiores clubes da Inglaterra, e do mundo, o Manchester United vive uma fase pra lá de complicada, sendo apenas o 13º colocado da Premier League, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos. Neste domingo, 19, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, os Red Devils perderam mais uma, desta vez por 3x1, para o Brighton.

Após o resultado decepcionante, jogando dentro de casa, o treinador da equipe, Ruben Amorim fez um desabafo forte sobre o desempenho da equipe nesta temporada, gerando a possibilidade deste ser o pior time da história do clube.

"Nós somos, talvez, o pior time da história do Manchester United. Estou dizendo isso não para dar manchetes à imprensa, mas porque temos que reconhecer isso e mudar essa situação. Imagine o que isso significa para o torcedor, imagine o que significa para mim", disse o treinador.

O português chegou ao comando da equipe ao fim de novembro, visando recuperar o desempenho deixado pelo holandês Erik Ten Hag, que ficou à frente do time nos nove primeiros jogos, com um desempenho de 40,7%. No entanto, três meses após a sua chegada, Ruben Amorim não conseguiu alinhar o elenco, com seis derrotas e dois empates em 11 jogos, tendo um aproveitamento de 33,33%.

O desempenho na temporada carrega um recorde negativo. Nos 12 jogos disputados em casa, no Old Trafford, o United perdeu seis, empatou um e venceu cinco, tendo o seu pior início de campanha na história do estádio.

Construído em 1910, o Teatro dos Sonhos, como é conhecido, é um dos principais estádios da Europa, já tendo protagonizado momentos icônicos da equipe inglesa nesses 115 anos. No entanto, a mística do local não vem ajudando os seus donos, que nunca tiveram um aproveitamento tão negativo.

O próximo desafio do Manchester United será nesta quinta-feira, 23, pela penúltima rodada da fase classificatória da Europa League. A equipe de Amorim receberá o Rangers, da Escócia, às 17h.