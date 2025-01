Líder do ranking, Sinner vence Rune e avança no Australian Open

Sinner comemorando vitória - Foto: MARTIN MANTENHA / AFP

Número 1 do mundo e atual campeão do Australian Open, Janik Sinner se classificou para as quartas de final do Grand Slam nesta segunda-feira, 20, ao derrotar o dinamarquês Holger Rune. O italiano venceu por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6, 6/3 e 6/2, na Rod Laver Arena, em Melbourne.

O italiano de 23 anos, atual campeão em Melbourne, vai enfrentar nas quartas de final o australiano Alex De Minaur, número 8 do mundo, nesta terça-feira, 20, com horário a ser definido.

Leia mais:

>>Caio Alexandre fala sobre pré-temporada e preparação para a altitude

>>'Vaquinha' fracassa, mas Vitória inicia obras de reforma no Barradão

>>"Baixa concentração", avalia capitão do Bahia sobre gol sofrido no fim

Em 2024, Sinner se sagrou campeão do Aberto da Austrália e do US Open, podendo se tornar o italiano com mais títulos de Grand Slam caso volte a levantar o troféu em Melbourne. Atualmente, ele divide o recorde com Pietrangeli, campeão de Roland Garros em 1959 e 1960.

Com o resultado, Sinner se juntou aos rivais Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic nas quartas de final. O espanhol e o sérvio vão se enfrentar por uma vaga nas semifinais.