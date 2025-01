"Baixa concentração", avalia capitão do Bahia sobre gol sofrido no fim

Tiago durante partida do Baianão - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A campanha do Bahia neste início de Campeonato Baiano é abaixo do esperado, com dois empates e uma derrota, somando apenas dois pontos e sendo o 8º colocado na competição. Neste domingo, 19, após abrir o placar e se aproximar do triunfo, o Esquadrão cedeu o empate ao Jacobina nos acréscimos.

Após o resultado, visto como negativo pelo treinador Leonardo Galbes, o capitão da equipe, Tiago, deu entrevista e avaliou o desempenho da equipe nos três jogos disputados. Apesar do desempenho abaixo no coletiva, o atacante foi eleito o melhor do jogo, também sendo o autor do único gol marcado pelo tricolor no Baianão.

"Eu acho que nesse final de jogo tivemos uma baixa na concentração. Ficamos bastante tristes pelos três resultados dos últimos jogos, mas vamos trabalhar firme, vamos ver o que a gente errou para voltar nesse Campeonato Baiano e brilhar da próxima vez. Quero agradecer a Deus por esse prêmio, acho que isso é fruto de muito trabalho. Estou muito feliz por ter feito o gol e quero agradecer a toda a minha equipe", disse o atleta à TVE.

Na próxima rodada o Bahia irá enfrentar o Porto, na Arena Fonte Nova, no domingo, 26, às 16h. Antes disso, no entanto, faz a sua estreia na Copa do Nordeste contra o Sampaio Corrêa, na quinta-feira, 22, às 20h, dentro de casa.