Bahia retorna a Salvador após 10 dias de pré-temporada em Girona

Caio Alexandre, meio-campista do Bahia - Foto: Divulgação / EC Bahia

Após 10 dias de intensa preparação em Girona, na Espanha, a delegação do Bahia está em deslocamento para Salvador, onde dará sequência aos treinos para a estreia da equipe principal na temporada. O retorno ao Brasil envolve um trajeto longo, que inclui um deslocamento de ônibus de Girona até Barcelona, seguido de um voo até Paris, antes do embarque final para a capital baiana.

Durante o período na Europa, o Tricolor focou na parte física e tática, realizando treinos intensivos sob o comando do técnico Rogério Ceni. A estadia na Espanha também foi marcada pela integração dos novos reforços ao elenco e pela busca de entrosamento visando os desafios da temporada de 2025.

A equipe desembarca na capital baiana com pouco tempo de descanso, já que a estreia na Copa do Nordeste acontece nesta quinta-feira, 23, diante do Sampaio Corrêa, na Arena Fonte Nova, às 20h. O duelo marca o primeiro teste oficial do elenco após a preparação internacional.