Treinador do Jacuipense lamenta resultado: "Merecíamos mais"

Pela 3ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, Vitória e Jacuipense empataram em 1x1, no Barradão, neste domingo, 19. O Leão do Sisal marcou no início do segundo tempo, enquanto o rubro-negro só foi balaçar as redes nos acréscimos do confronto, com cada equipe garantindo um ponto.

Após o confronto, que manteve o Jacupa sem perder em 2025, o treinador Rodrigo Chagas avaliou o desempenho da equipe, mas ressaltando o gosto amargo do resultado por ter sofrido um gol no fim da partida.

"Merecíamos um pouco mais de sorte. Eu acredito que no primeiro tempo tivemos um jogo equilibrado e no segundo tempo fomos melhores, tivemos mais chances de oportunidades de gol, fizemos um e poderíamos ter ampliado", avaliou o treinador.

"Acho que foi um resultado bom, a gente sai com um sentimento amargo de derrota, tomamos o gol no finalzinho, mas acredito que estejamos no caminho certo. A performance ainda não é aquela que nós esperamos, mas vamos buscar a evolução", projetou Chagas.

Ainda sobre o empate sofrido, Rodrigo se mostrou descontente com a arbitragem, que deu um longo acréscimo, proporcionando o gol do atacante Fabri aos 53 minutos da segunda etapa.

"No finalzinho, acho que a arbitragem nos atrapalhou, onde que deu sete minutos, já tinha passado sete minutos e ele acrescentou mais um minuto. Naquele momento, nos descuidamos um pouquinho, eu acho que não tinha necessidade. Ele disse que deu mais um minuto porque nosso goleiro ficou no chão e o goleiro não ficou, se não me engano, 10, 15 segundos caído", disse o comandante do Jacupa.

Para a próxima partida, onde enfrentará o Juazeirense, no domingo, 26, no Carneirão, o comandante afirmou que estudará ainda mais para conseguir um bom resultado.

"Agora é estudar o que nós tivemos de errado nessa partida, além de colocar em prática as questões positivas para que a gente possa, no próximo jogo, ter um grande desempenho como foi o de hoje", disse o treinador.