Vitória adquire 100% dos direitos Wagner Leonardo, confirma Fábio Mota

Wagner Leonardo em partida com o Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Peça fundamental para o projeto, o Esporte Clube Vitória adquiriu 100% dos direitos do zagueiro Wagner Leonardo, capitão da equipe. O defensor tem contrato com o Leão até 2028 e multa rescisória no valor de R$ 350 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para fora do país.

O presidente do clube, Fábio Mota confirmou a compra dos 50% que faltavam na noite deste domingo, 19, após o empate em 1x1 contra o Jacuipense, pela terceira rodada do Campeonato Baiano.

Leia mais:

>>Bahia empata com Jacobina e segue sem vencer no Baianão

>>"Nós vamos evoluir", garante Carpini sobre sequência do Baianão

>>Bahia no Barradão e Vitória na Fonte: FBF autoriza mudança no Baianão

O zagueiro canhoto foi revelado pelo Santos e acumula passagens por Náutico, Fortaleza, Cruzeiro e Portimonense, de Portugal, quando foi adquirido pelo Vitória, inicialmente com 50% dos direitos econômicos.

Com a camisa do Leão, Wagner Leonardo soma 91 gols, somando 11 gols. No período, foi campeão da Série B de 2023, Campeão do Baianão de 2024 e garantiu uma vaga à Sul-Americana de 2025.