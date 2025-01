Bahia empata com Jacobina e segue sem vencer no Baianão

Bahia empata com Jacobina no Baianão - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Pela 3ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, o Bahia empatou com o Jacobina e segue sem vencer na competição. Jogando com a sua equipe alternativa, o Esquadrão saiu na frente, mas sofreu um gol no fim, empatando em 1x1, com gol de Tiago, no primeiro tempo, e Hugo, na reta final.

Com o resultado, o tricolor consegue sair da zona de rebaixamento da competição, mas se mantém na parte de baixo, com apenas dois pontos somados. O Jegue da Chapada conseguiu pontuar pela primeira vez na competição, mas seguindo na lanterna, com duas derrotas e um empate.

Pressionando a equipe adversária durante todo o primeiro tempo, o Esquadrão conseguiu marcar o seu primeiro gol na competição através de bela jogada de Thiago. O capitão recebeu um ótimo passe na entrada da grande área, levou a melhor contra o goleiro, fintou o defensor e balançou as redes.

Na segunda etapa, o Jacobina cresceu, exigindo grandes defesas do goleiro Gabriel Souza, que conseguiu evitar o revés até os acréscimos. No último minuto da partida, o zagueiro Hugo levou a melhor dentro da área, após uma cobrança de falta, e cabeceou ao gol, garantindo um ponto.

Na próxima rodada o Bahia irá enfrentar o Porto, na Arena Fonte Nova, no domingo, 26, às 16h. Antes disso, no entanto, faz a sua estreia na Copa do Nordeste contra o Sampaio Corrêa, na quinta-feira, 22, às 20h, dentro de casa.

O Jacobina, precisando se recuperar na competição, visita o Barcelona de Ilhéus na quarta-feira, 22, no Estádio Agnaldo Bento, às 19h15.