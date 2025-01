"Nós vamos evoluir", garante Carpini sobre sequência do Baianão

Carpini durante treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

Em busca do bicampeonato no Baianão, o Vitória recebeu o Jacuipense neste domingo, 19, e empatou em 1x1, se mantendo, de forma provisória, na liderança. Para a partida, o Leão contou com a estreia de alguns nomes importantes da temporada passada, além dos reforços para 2025.

Durante a coletiva pós jogo, o treinador Thiago Carpini destacou esse momento da equipe, que ainda está se encaixando na temporada. Em fala, o comandante ressaltou o calendário cheio neste início de ano, em um momento onde os atletas ainda estão voltando à forma física.

"Nós vamos ter que nos adaptar a um calendário cheio e que bom que nós temos esse calendário. Claro que daqui a 20, 30, 40 dias, vai ser uma adaptação diferente, porque nós estaremos muito mais próximos do ápice físico desses atletas. Nós vamos evoluir", projetou Carpini

"Eu só acho um pouco duro essa maratona num início de temporada, com apenas 18, 19 dias de trabalho para alguns, para outros 11, 9 dias. A gente já está indo para o terceiro jogo e quarta-feira já temos uma estreia de Copa do Nordeste, então vai ser um desafio grande, por isso que a gente busca cada vez mais dar atenção para todos do grupo", opinou o treinador.

Sobre o duelo com o Jacuipense, o comandante do Vitória avaliou o desempenho da equipe, comentando sobre as boas oportunidades criadas e como o cenário poderia ter sido diferente caso a equipe marcasse nos minutos iniciais.

"Foi um jogo de detalhes, nós tivemos a primeira oportunidade da partida em uma bola do William Oliveira ali no início da grande área, que ele chapou e o goleiro fez uma grande defesa. Se aquela bola entra, seria um jogo totalmente diferente, mais aberto, mais jogado", avaliou Thiago Carpini.

O próximo jogo da equipe será nesta quarta-feira, 22, estreando na Copa do Nordeste de 2025. O confronto será diante do CRB, no estádio Rei Pelé, às 21h30.