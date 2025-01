Brasil sofre, mas vence EUA e avança no Mundial de Handebol masculino

Brasil vence os EUA no Mundial de Handebol - Foto: Divulgação/ IHF

Na terceira rodada do grupo E do Mundial de Handebol, o Brasil venceu os Estados Unidos por 31 a 24 e garantiu a classificação à segunda fase do torneio, na tarde deste domingo, 19. No confronto, a amarelinha sofreu no primeiro tempo, mas conseguiu sobreviver e garantir a vitória na etapa complementar.

Para o resultado positivo, a Seleção Brasileira contou com uma grande atuação de Rudolph, com oito gols, e Joel, que balançou as redes sete vezes. Panda balançou as redes quatro vezes.

Na próxima fase, a Amarelinha terá como adversários a Espanha, Suécia e Chile ou Japão, ainda no formato de grupo. O próximo duelo será na quarta-feira, 22, com adversário a ser definido.

Na primeira fase da competição, o Brasil somou duas vitórias, para Noruega e Estados Unidos, e uma derrota, para a seleção de Portugal.