Famosos, clubes e jornalistas lamentam a morte de Léo Batista

- Foto: Estevam Avellar

Jornalistas, celebridadades, clubes e jogadores prestaram homenagem nas redes sociais ao apresentador e locutor brasileiro, Léo Batista, que morreu aos 92 anos neste domingo, 19. As manifestações celebram as mais de sete décadas de carreira do profissional.

Ele estava internado desde o dia 6 de janeiro no Hospital Rios D’Or, no Rio de Janeiro, onde deu entrada com um quadro de desidratação e dor abdominal, sendo diagnosticado em seguida com um câncer no pâncreas.

O apresentador foi homenageado por vários clubes do futebol brasileiro, incluindo o Botafogo, seu time do coração. Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino, Palmeiras e Santos também fizeram publicações nas redes sociais.

Eterno em nossos corações! 🖤🎙️



Com pesar e gratidão, hoje nos despedimos do grande Léo Batista, escolhido pela Estrela Solitária e um dos maiores nomes da comunicação brasileira. A voz marcante do jornalista atravessou gerações, nos acompanhou em momentos históricos e anunciou… pic.twitter.com/p4HkeVnLCx — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 19, 2025

"Descanse em paz", disse o ator Ary Fountoura. O ator e humorista Marcos Veras, o ator Thiago Rodrigues e outros famosos também deixaram manifestações de carinho em comentários no Instagram.

O sambista Neguinho da Beija-Flor enfatizou o legado do locutor. “Fez parte da minha vida! Descanse em paz! Que Deus conforte o coração de amigos e familiares””, escreveu.

"A despedida de uma voz que marcou gerações. A perda de seu Léo é um dia muito triste para a TV brasileira e o jornalismo", escreveu o apresentador Everaldo Marques.

“Que perda. Léo era a voz marcante que trazia o bom humor ao esporte. Descase em paz mestre”, escreveu o youtuber André Marinho.

O ator Thiago Rodrigues compartilhou uma imagem do apresentador nos stories do Instagram e legendou: “Gigante”. Já a apresentadora Leilane Neubarth, usou o perfil no Instagram para postar uma homenagem ao amigo.

“Léo querido, siga na luz! Você nos informou, nos encantou e nos inspirou. Sempre um prazer estar contigo no ar ou nos corredores… Lembranças eternas”, escreveu ela.

Alex Escobar compartilhou um vídeo de comemoração de um dos aniversários de Batista e falou sobre as estórias que eram contadas pelo colega de trabalho. "Foi triste vê-lo perdendo a força, admitir isso, é triste não vê-lo mais. Descanse, meu amigo. Um dia a gente se encontra", escreveu.