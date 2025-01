Real Madrid goleia Las Palmas e assume liderança de La Liga

Jogadores do Real Madrid comemorando - Foto: JAVIER SORIANO / AFP

O Real Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol neste domingo, 19, após golear o Las Palmas no Santiago Bernabéu pelo placar de 4x1, depois da derrota do Atlético de Madrid para o Leganés por 1 a 0 no sábado, 18. Kylian Mbappe (2x), Brahim Diaz e Rodrygo marcaram para a equipe mandante.

O jogo não começou bem para o time merengue, que saiu atrás no placar depois do gol do português Fábio Silva com 28 segundos de bola rolando.

No entanto, os Blancos não estavam dispostos a desperdiçar a oportunidade e em pouco mais de meia hora já vencia por 3 a 1, depois dos gols de Kylian Mbappé e Brahim Díaz.

No segundo tempo, o brasileiro Rodrygo selou a goleada, a segunda da equipe em três dias, depois da dura derrota para o Barcelona (5 a 2) na decisão da Supercopa da Espanha no domingo passado.

"Ainda estou um pouco confuso. Tem dias que jogamos muito mal e vejo o time líder. Continuarei estudando para ver se estou errado ou não. O jogo foi completo, com muita qualidade", disse Carlo Ancelotti após o fim da partida.

Com o resultado positivo, a equipe da capital se coloca na liderança da competição, com 46 pontos, dois à frente do Atlético e sete a mais que Barcelona e Athletic Bilbao, que mais cedo bateu o Celta por 2 a 1.