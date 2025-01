Vitória se aproxima de anúncio de volante como novo reforço

Gabriel Baralhas atuou no Atlético-GO na última temporada - Foto: Yngrid Oliveira / ACG

Apesar de estar praticamente acertado com o Ceará, o volante Gabriel Baralhas está perto de ser anunciado como novo jogador do Vitória. A informação foi divulgada inicialmente pelo apresentador Anderson Matos e confirmada pela equipe do Portal A TARDE.

Inclusive, o jogador já está na Toca do Leão para iniciar os protocolos médico e físico antes da assinatura de contrato.

Baralhas era esperado em Fortaleza para a realização dos exames médicos, contudo o estafe que cuida da carreira do jogador foi convencido pela diretoria rubro-negra e aceitou o que foi oferecido em relação à proposta. A tendência é que ele assine contrato válido por uma temporada.

Gabriel Baralhas tem 26 anos e foi revelado pelo Ituano, que foi o clube que mais atuou na carreira. Ele acumula passagens por Guarani-SC, Athletico Paranaense, Internacional e Atlético-GO.

Baralhas será a 11ª contratação do Vitória para 2025. Antes, o clube oficializou o goleiro Gabriel, o zagueiro Zé Marcos, os laterais Hugo e Claudinho, os volantes Thiaguinho, Ronald e Val Soares, os meia-atacantes Wellington Rato e Bruno Xavier, e o atacante Fabrício.