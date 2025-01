Vitória x Jacuipense: onde assistir e prováveis escalações

- Foto: Flickr/Vitória

O Vitória volta a campo pelo Baianão neste domingo, 19. O rubro-negro baiano receba a visita do Jacuipense, logo mais às 16h, no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano. Vindo de resultados positivos fora de casa, as equipes estão motivadas e prometem jogo disputado.

Líder do campeonato, o Leão da Barra venceu a Juazeirense por 4 a 1 fora de casa e quer se manter na ponta. Após empatar com o Sub-20 do Bahia na estreia, o Leão do Sisal derrotou o Jacobina no José Rocha e quer seguir pontuando.

Leia mais:

>> Goleiro rescinde com o Vitória e acerta com clube europeu

>> Vitória terá três desfalques para partida contra o Jacuipense

>> Apresentado, Val Soares promete "dedicação e trabalho" no Vitória

O rubro-negro baiano terá mudanças na equipe. Thiago Carpini terá mudanças forçadas e dará rodagem ao restante do elenco.

Com Edu e Caio Vinícius lesionados, Neris e Zé Marcos formam a nova dupla de zaga. Nas laterais, Cáceres e Hugo devem começar entre os 11 iniciais. A novidade é a escalação de Wellington Rato, que fará sua estreia com a camisa vermelha e preta.

Já o Jacupa não deverá ter mudanças drásticas na equipe que venceu o último jogo. A esperança de gols é o matador Cesinha, que marcou no triunfo contra o Jacobina. Quem segue no time é o meia Matheus Firmino, peça importante na última partida.

Ficha técnica

Provável escalação do Vitória: Gabriel; Raul Caceres, Neris, Zé Marcos e Hugo; Willian Oliveira, Ricardo Ryller e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Osvaldo e Fabri. Técnico: Thiago Carpini.

Provável escalação do Jacuipense: Marcelo; Hugo Moura, Everson, Weverton e Vicente; Thiago, Vitor Amaral e Matheus Firmino; Alison, Cesinha e Caíque. Técnico: Rodrigo Chagas.

Onde assistir: A partida terá transmissão exclusiva da TVE Bahia (TV aberta e Youtube)